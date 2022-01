Wycieczki rowerowe w woj. mazowieckim. Gdzie na weekend 15 - 16 stycznia? Podpowiadamy pomysły na wyprawę

Ścieżki rowerowe w woj. mazowieckim

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 10 tras rowerowych w woj. mazowieckim, które sprawdzili inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w trasę, upewnij się, jaka będzie pogoda. W sobotę 15 stycznia w woj. mazowieckim ma być od nan°C do nan°C. Nie powinno padać. W niedzielę 16 stycznia w woj. mazowieckim ma być od nan°C do nan°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 20%.

Początek trasy: Piastów

Stopień trudności: 1

Dystans: 76,74 km

Czas trwania wyprawy: 10 godz. i 23 min.

Przewyższenia: 142 m

Suma podjazdów: 377 m

Suma zjazdów: 240 m

Fotoimpresje poleca tę trasę rowerzystom

Początek wycieczki przy stacji metra kabaty, potem przez Las kabacki w kierunku czerska. Po drodze kilka ciekawostek, dwa relikty wiatraków i ładne widoki. Drogi różne, asfalty ale gruntowych też było sporo.

To jest najdłuższa trasa jaką do tej poru jechałem z Warszawy do Czerska. Zakończenie także przy stacji metra na Kabatach.

W tym roku to jest moja druga wizyta na zamku.