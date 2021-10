Wycieczka na Hawaje znowu możliwa, ale nie dla wszystkich. Turyści spoza USA muszą poczekać do 8 listopada 2021

Wycieczka na Hawaje tylko dla Amerykanów

Hawaje to najmłodszy z amerykańskich stanów, przyłączony do Unii w sierpniu 1959 r., choć amerykańsko-europejska elita de facto rządziła wyspami już od drugiej połowy XIX w. Hawaje to także jedyny wyspiarski stan USA. Dlatego regulacje dotyczące podróżowania, obowiązujące na terenie stanu, mogą być dla wielu osób mylące. Oto, jak się sprawy mają.

Hawaje pozostawały w izolacji od sierpnia 2021

W sierpniu 2021 r. gubernator Hawajów, David Ige, zaapelował jednak do Amerykanów, by raczej nie przylatywali na wyspy. Rozpaczliwa prośba gubernatora wiązała się ze złą sytuacją pandemiczną na Hawajach. Stanowa służba zdrowia nie nadążała z leczeniem rosnącej lawinowo liczby pacjentów, chorych na COVID-19. Choć więc gubernator nie mógł zamknąć granic Hawajów dla Amerykanów z kontynentu, to jednak zaapelował do nich o spędzenie urlopów gdzie indziej. Jak się zdaje, Amerykanie posłuchali jego apelu i wyspy, odizolowane od świata, mogły zająć się walką z pandemią.