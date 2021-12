Wychowanie przez sztukę to coś więcej niż oglądanie obrazów czy słuchanie Mozarta. O rozwoju artystycznym dzieci rozmawiamy z Anną Weber

Czym w ogóle jest wychowanie przez sztukę?

Według mnie to jest radosny, kreatywny i wolny sposób wychowywania dziecka. Noszę w sobie głębokie przekonanie, że sztuka i zachwyt nad pięknem są w nas wszyte. Nie musimy się tego jakoś specjalnie uczyć. Dla dzieci to jest naturalne, a my po prostu chcemy zaoferować im takie środowisko, w którym będą mogły czuć się powołane do tworzenia.