Wybory w USA. Wygra Trump czy Biden? W kluczowych stanach różnica poparcia jest minimalna. Trump mówi o gospodarce, Biden o rasizmie

Ostatnie dni przed 3 listopada to prawdziwy wyścig wyborczy kandydatów na prezydenta USA. Od końca ubiegłego tygodnia odwiedzają oni i organizują wiece wyborcze w kluczowych stanach, które mogą zdecydować o ostatecznym wyniku wyborów. Chodzi zwłaszcza o stany tzw. Środkowego Zachodu (Mid West) a także z tzw. Niebieskiej Ściany (blue wall) - czyli stanów, które tradycyjnie głosują na Demokratów. W części z nich przed czterema laty nieznacznie wygrał Donald Trump, co przesądziło o jego zwycięstwie nad Hillary Clinton.

Republikański prezydent ostro krytykował swego rywala. - Biden zniszczy gospodarkę, ja zniszczę wirusa, a gospodarkę przywrócę tam, gdzie była. On przyniesie biedę, nędzę i depresję. Ja przyniosę pracę, pracę, pracę. Uczynię Amerykę znowu wielką. Znowu - mówił Trump na wiecu w Michigan, cytowany przez "The Times".

Biden straszy koronawirusem

Reporterzy tej gazety zwracają uwagę, że w ostatnich dniach Trump głosi przekaz "wiosny Ameryki", z kolei Joe Biden - "żałoby Ameryki".

Jak podkreśla BBC, Biden, który również odwiedza kluczowe stany, skupia się na mówieniu o tym, że wykorzeni rasizm z amerykańskich ulic. Jest to odwołanie do wydarzeń z lata, kiedy po śmierci czarnoskórego George'a Floyda w trakcie policyjnej interwencji na ulice dziesiątek miast amerykańskich wyległy tłumy, by protestować przeciwko rasizmowi. Doszło do zamieszek, plądrowania sklepów.