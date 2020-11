Wybory w USA. Trump i Biden o Polsce. Co kandydaci na prezydenta powiedzieli o naszym kraju?

Kandydaci na prezydenta USA wypowiadali się o Polsce w różny sposób. Trump chwalił polskiego prezydenta Andrzeja Dudę. Biden w czasie kampanii wyborczej krytycznie ocenił sytuację w Polsce.

Co Donald Trump mówił o Polsce?

Urzędujący prezydent Stanów Zjednoczonych mówił o naszym kraju w samych pozytywach. Co więcej, podkreślał, że jest fanem zarówno Polski, jak i samych Polaków. To właśnie nasz kraj był pierwszym, jaki odwiedził Trump po wygranych przez siebie wyborach w 2016 roku. Powiedział wtedy: „Ameryka kocha Polskę, Ameryka kocha Polaków”.

- Dla Amerykanów Polska zawsze była symbolem nadziei – od zarania dziejów naszego narodu. Polscy bohaterowie i amerykańscy patrioci walczyli ramię w ramię w trakcie naszej wojny o niepodległość oraz w wielu późniejszych wojnach. Nasi żołnierze nadal dziś służą w Afganistanie i Iraku, zwalczając wrogów wszelkiej cywilizacji. – mówił na Placu Krasińskich w 2017 roku Donald Trump. - Jestem tu więc dzisiaj nie tylko po to, by odwiedzić starego sojusznika, ale by wskazać go jako przykład dla innych, którzy zabiegają o wolność i którzy pragną znaleźć odwagę i wolę do obrony naszej cywilizacji. Historia Polski to historia narodu, który nigdy nie stracił nadziei, nigdy nie dał się złamać i nigdy nie zapomniał, kim jest – dodał.