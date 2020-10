Wybory w USA: Kampania na ostatniej prostej. Trump i Biden walczyli o głosy w kluczowym stanie Floryda

Donald Trump, który zorganizował wiec w Tampie, miał dla mieszkańców ostrzeżenie: - Biden planuje wprowadzenie blokady (z powodu epidemii - red.). On pozamyka was w domach - przestrzegał wyborców prezydent USA, cytowany przez BBC. Jak podaje stacja, Trump dodał, że w ostatnim kwartale gospodarka kraju rosła w bezprecedensowym tempie 33,1 proc., podczas gdy w poprzednich trzech miesiącach zanotowała spadek o 31 proc. To miało pokazać, czym może grozić Amerykanom kolejny lockdown, czyli zamknięcie biznesów z powodu epidemii, przeciwko któremu Trump występuje.

Jak notują reporterzy BBC, na wiecu Trumpa wielu uczestników było bez maseczek. A sam prezydent mówił, iż to nieprawda, że Francja, Niemcy i inne europejskie kraje, które znów wprowadzają silne obostrzenia mają gospodarki w dobrym stanie. - Nie one nie mają się dobrze - przekonywał Trump. Jak podaje BBC, prezydent USA dodał, że Stany już raz wprowadziły blokadę gospodarki, ale teraz wirus został lepiej poznany i nie ma konieczności wprowadzania jej ponownie.

Biden apeluje, by skończyć prezydenturę Trumpa

Jak cytuje CNN, Joe Biden przekonywał z kolei swoich zwolenników, że to od nich zależy ostateczny wynik wyborów i że mogą powiedzieć "koniec" Donaldowi Trumpowi. - To od Florydy zależy serce i dusza tego kraju. Wszystko zależy od was. Wy macie klucz - mówił Biden. - Jeśli Floryda stanie się niebieska (kolor Demokratów - red.), to będzie koniec. Skończy się (prezydentura Trumpa - red.) - dodawał.

Floryda jest uważana za stan kluczowy w amerykańskich wyborach prezydenckich. To od głosów elektorskich tego stanu w przeszłości zależały wyniki wyborów. Najgłośniejszą taką sytuacją były wybory w 2000 roku, kiedy nakazano ponowne przeliczenie głosów na Florydzie. Ostatecznie wygrał tam George W. Bush i to on, a nie Al Gore został prezydentem Stanów Zjednoczonych. Stało się tak pomimo faktu, że w skali całego kraju Bush uzyskał mniej głosów.