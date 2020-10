Wybory w USA. Donald Trump przed decydującą debatą o swoim rywalu: "Biden jest przestępcą, powinien siedzieć"

Była to odniesienie do zarzutów korupcyjnych stawianych synowi byłego wiceprezydenta Hunterowi Bidenowi na Ukrainie.

To samo źródło mówi, że wszystko, co musi teraz robić Biden, to pokazanie kontrastu z Trumpem i bezpośrednie rozmowy z Amerykanami, tak jak to robił ostatnio. Musi być jednak przygotowany na wszystko, bo Trump zamierza obrzucić go obelgami.

Demokraci przypominają pierwszą, chaotyczna debatę kandydatów. Był to dla Trumpa kosztowny występ, a sondaże pokazały, że wyborcy zostali zniechęceni przez zastraszanie i znęcanie się nad Bidenem przez prezydenta.

Demokraci twierdzą, że najlepszym rozwiązaniem dla Bidena jest to, co zadziałało do tej pory - skupienie się na gospodarce i sposobie radzenia sobie przez Trumpa z pandemią koronawirusa.