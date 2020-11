Wybory w USA. Donald Trump po raz pierwszy deklaruje, że ustąpi z Białego Domu. Ale porażki nie akceptuje

Donald Trump wygłosił tę deklarację podczas konferencji prasowej zorganizowanej w dni Święta Dziękczynienia w czwartek 26 listopada. Była to pierwsza konferencja prasowa prezydenta USA od czasu wyborów 3 listopada, które - zgodnie z wynikami podanymi przez poszczególne stany - Trump przegrał.

Trump: "Oszustwo wyborcze"

On sam uważa jednak, że faktycznie doszło do oszustwa wyborczego, jednak zapowiedział, że podda się werdyktowi Kolegium Elektorskiego.

- Zrobię to. Oczywiście, że tak i ty wiesz o tym - powiedział do dziennikarki, która zapytała go, czy opuści Biały Dom w razie ogłoszenia przez Kolegium Elektorskie wygranej Joego Bidena.

Wcześniej jednak wygłosił krótką tyradę, że w czasie wyborów doszło do masowego oszustwa z liczeniem i oddawaniem głosów.

- To będzie bardzo trudne do przyznania (zwycięstwa Bidena - red.), ponieważ wiemy, że doszło do masowego oszustwa - mówił Donald Trump. - W kwestii tego, czy możemy ten mechanizm uruchomić szybko - czas nie jest po naszej stronie, ale wszystko inne jest po naszej stronie, fakty są po naszej stronie: to było masowe oszustwo - mówił Donald Trump.