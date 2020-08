Wybory w USA 2020: Donald Trump z partyjną nominacją na prezydenta. Republikanie skupili się na krytyce.... rywala w wyścigu do Białego Domu

Matt Gaetz z Florydy ryzował jeszcze bardziej czarny obraz, kiedy to odbiorą prawo ludziom do obrony swojej własności. Przyszłość polityczna Trumpa zależeć będzie od jego zdolności przekonania wyborców, że Ameryka jest na właściwej drodze, przede wszystkim w walce z pandemią koronawirusa i jej ekonomicznymi skutkami.

- To, co widzieliście, przydarzyło się nam, może równie łatwo przydarzyć się każdemu z was, kto patrzy z cichych dzielnic naszego kraju - powiedziała Patricia McCloskey, siedząc na kanapie w wyłożonym boazerią pokoju.

Do dodania energii zagorzałym zwolennikom Trumpa przedstawiono zgromadzonym Marka i Patricię McCloskey. Ta para z St. Louis oskarżona jest o celowanie z broni do uczestników pokojowej demonstracji Black Lives Matter, maszerujących obok ich domu.

Jednak mówienie o sukcesie w walce z epidemią, gdy liczba śmiertelnych ofiar dochodzi już do 177 tysięcy, a utrata miejsc pracy związana z pandemią objęła miliony, jest bardzo trudna do obrony.

Na 10 tygodni przed wyborami elektorat ogarnął głęboki pesymizm. Tylko 23 procent Amerykanów uważa, że ​​kraj zmierza we właściwym kierunku, według sondażu przeprowadzonego przez The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research.

Tymczasem Donald Trump i jego zwolennicy zachwalali reakcję rządu na pandemię, choć prezydent przemilczał rosnącą liczbę ofiar śmiertelnych w USA, największą na świecie, i skutki walki jego administracji o kontrolowanie choroby.