Wybory w Stanach Zjednoczonych. Komentarze polityków

Jak wskazał, dla Donalda Trumpa, obok wielkiej Brytanii, Europa Środkowo-Wschodnia jest „kluczowym regionem”. Jego zdaniem, dotychczasowe deklaracje Bidena świadczą, że większą uwagę będzie przywiązywał do do sojuszu politycznego i prawdopodobnie gospodarczego z Francją i Niemcami.

Wicerzecznik PiS Radosław Fogiel stwierdził w Polskim Radiu, że „jeśli wygra Joe Biden, będzie prezydentem USA, największego mocarstwa, naszego sojusznika, nadal będziemy jako Polska współpracować”. - Trzeba pamiętać o jednej rzeczy. Możemy się skłaniać ku republikanom, ku demokratom, to ma na pewno wpływ na sprawy wewnętrzne w USA. Tu nie chodzi o to, że to będzie Donald Trump lub Joe Biden, chodzi o to, by to prezydent USA podejmował korzystne dla Polski decyzje – powiedział.

Fogiel zaznaczył, że najważniejsze dla Polski w stosunkach z USA są kwestie bezpieczeństwa, a „tu jest nadzieja, że są stałe”.