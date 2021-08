Wybory w PZPN są już rozstrzygnięte. Boniek wysłał Koźmińskiego po prośbie do wygranego Kuleszy. Trwa już walka o podział powyborczych łupów

Z naszych informacji wynika, że w probońkowym ugrupowaniu taki pomysł dojrzewał już od kilku tygodni, ale dopiero pod koniec lipca Mieczysław Golba – a zatem baron podkarpacki, który przymierzany jest przez Kuleszę do objęcia jednego ze stanowisk wiceprezesów w nowym rozdaniu – wystąpił w roli akuszera spotkania dwóch oficjalnych kandydatów na prezesa PZPN. Podobno akcja rozgrywała się jak w amerykańskich filmach klasy B, działacz z Rzeszowa miał poinformować Kuleszę, że w jednym z hoteli, pod konkretnym numerem czeka na niego… niespodzianka.

Niespodzianka z zamiataniem pod dywan w tle?

Niespodzianką okazał się oczywiście Koźmiński, choć po prawdzie jeszcze większe zaskoczenie stanowiła propozycja, jaką miał złożyć na dzień dobry faworyt Zibiego. Mianowicie, w zamian za rezygnację ze startu w wyborach, oczekiwał stanowisko wiceprezesa ds. szkolenia dla siebie, trzy miejsca w zarządzie, posadę przewodniczącego komisji rewizyjnej, a także zachowanie… Macieja Sawickiego na stanowisku sekretarza generalnego. A zatem pracownika PZPN, który zdążył już zrezygnować z posady, uważanego za największego przybocznego Bońka. Ta oferta – okazała się oczywiście nie do przyjęcia. Nie trzeba być przecież członkiem sztabu Kuleszy, żeby – skoro tak mocno podkreślone zostały aspekty kierowania organem kontrolnym i ciągłość pracy sekretarza, kluczowej w ostatnich latach dla zarządzania PZPN – dojść do wniosku, iż może mieć to na celu zamiatanie pod dywan nieprawidłowości z ostatnich kadencji…