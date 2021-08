WYBORY W PZPN. Podlaski Duch Puszczy nocą raczej nie wyparuje. Utrzyma się do głosowania, a i potem nikt nie będzie wybrzydzał [ROZMOWA]

Jak pan ocenia kampanię przed wyborami w PZPN?

Była wyjątkowo spokojna, zresztą wysiłki Marka Koźmińskiego, aby zostać prezesem związku trudno było dostrzec. Zatem albo był tak dyskretny, albo sądził, że wybory wygrają się same. Z kolei ta Cezarego Kuleszy wydaje się przeprowadzona bezbłędnie. Do tego stopnia, że już przed weekendem spotkali się z nim Radosław Michalski i Eugeniusz „Łukaszenka” Nowak, a więc wojewódzcy baronowie, który stanowili matecznik Koźmińskiego. I skoro zadeklarowali chęć współpracy z Kuleszą w nowym zarządzie PZPN, to oznacza, że konkurent wywiesił białą flagę już kilka dni przed zjazdem.

Kiedy Kulesza rozpoczął swą - jak się wydaje - zwycięską kampanię?

Oceniam, że w dniu wyboru Zbigniewa Bońka na drugą kadencję, w październiku 2016 roku. Czarek zadzwonił wówczas do mnie, i zdał szczegółową relację z przebiegu zjazdu. Nie omieszkał wspomnieć, że ustępujący teraz prezes miał wręcz toczyć pianę z tego powodu, że Kuleszę poparło aż 103 ze 107 głosujących, a jego tylko 99 ze 115. Czyli wyraźniej mniej. Myślę, że to właśnie wówczas - gdy ja byłem w Barcelonie na urlopie, - podjął decyzję o kandydowaniu. Gdyż już wówczas zwietrzył szansę. Gadaliśmy prawie godzinę. Bynajmniej nie o Wiśle i przemyśle. Dopytywał, gdzie i od czego zaczynałem kampanię Grzegorza Laty, i co jest istotne w walce o głosy. Muszę powiedzieć, że pamięć musi mieć nie od parady; przyglądając się z boku jego poczynaniom w ostatnich latach, widziałem sporo, naprawdę dużo… nawiązań do tamtej rozmowy.