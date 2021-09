Wybory w Polskim Związku Piłki Siatkowej. - Kampania już przyniosła wielki sukces, ekwiwalent medialny jest ogromny!

- Wybory w Polskim Związku Piłki Siatkowej przyciągnęły i nadal przyciągają niebywałą uwagę mediów, porównywalną – mówię serio – z tymi na Prezydenta RP albo parlamentarnymi. W wielu związkach sportowych nastąpiła już zmiany władz, ale o żadnym z nich nie mówiono tyle, co o PZPS. To pokazuje, że siatkówka jest sportem narodowym Polaków, że zmiany, które z pewnością nastąpią wywołują niebywałe zainteresowanie – podkreśla doświadczony działacz.

Ekspozycja przy siatkówce świetnie się sprawdza

I dodaje: - Uważam, że jest to duża korzyść i szansa dla siatkówki, bo to pokazuje także naszym sponsorom – tym obecnym, którym dziękuję za zaangażowanie, ale też i przyszłym, tym nowym – że warto inwestować w dyscyplinę, która skupia tak wielką uwagę. Ekwiwalent medialny, wygenerowany w ostatnich tygodniach jest olbrzymi, a ekspozycja przy siatkówce świetnie się sprawdza. Dlatego twierdzę, że kampania, która de facto się kończy już przyniosła wielki sukces siatkówce. Właśnie dlatego, że tyle o niej mówiono i pisano, nie tylko na stronach sportowych, ale również tam gdzie normalnie nie gości. Naprawdę przebiła się do pierwszego szeregu popularności, i to jest wiadomość bardzo dobra dla dyscypliny.