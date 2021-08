Wybory w Norwegii. Koniec ery konserwatywnej Erny Solberg? Opozycyjna Partia Pracy prowadzi w sondażach

Już tylko niecały miesiąc dzieli nas od wyborów parlamentarnych w Norwegii. Kampania wyborcza weszła w decydującą fazę. Zdaniem analityków londyńskiej firmy Unibet, największe szanse na zwycięstwo ma opozycyjna Partia Pracy (84,75 proc.). W praktyce oznaczałoby to koniec ery Erny Solberg z Partii Konserwatywnej. Szanse norweskiej premier na zachowanie stanowiska wynoszą dziś zaledwie 6,25 proc.

Wybory do Stortingu – jednoizbowego parlamentu norweskiego odbędą się 13 września. Partia urzędującej premier Erny Solberg z Partii Konserwatywnej (Høyre) zaczęła popadać w niełaskę wyborców już dwa lata temu. Solberg zajmuje dziś trzecie miejsce na podium faworytów do teki premiera. Na stanowisku szefa rządu mógłby zastąpić ją Jonas Gahr Støre z Partii Pracy (95,24 proc.) albo, co mniej prawdopodobne, lider Partii Centrum Trygve Slagsvold Vedum (13,33 proc.).

Wybory lokalne zapowiedzią zmian

Podczas wyborów samorządowych na Partię Konserwatywną i jej rządowych koalicjantów – Liberałów, Demokratów i Partię Postępu zagłosowało w sumie 34 proc. wyborców. To o 9 pkt. proc. mniej niż cztery lata wcześniej. Jednocześnie jest to najsłabszy wynik Partii Konserwatywnej w wyborach lokalnych od 16 lat.