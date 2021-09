Wybory w Niemczech. Paweł Kowal: „Do głosu dochodzą politycy, którzy dzielą nasz niepokój, co do Rosji” Lidia Lemaniak

Krzysztof Kapica/Polska Press

– Dobrze, że do głosu dochodzą Zieloni i liberałowie, dlatego że w tych partiach jest znacznie więcej polityków, którzy podzielają nasz niepokój, co do polityki Rosji – powiedział polskatimes.pl Paweł Kowal, poseł Koalicji Obywatelskiej, a w przeszłości wiceminister spraw zagranicznych.