Wybory w Niemczech. Niepewność na politycznej szachownicy. Kanclerza pewnie nie poznamy w tym roku

Pewne po niedzielnych wyborach w Niemczech jest to, że kanclerz Angela Merkel wygłosi orędzie do narodu pod koniec roku. To z kolei oznacza, że 17 grudnia prześcignie Helmuta Kohla jako najdłużej urzędujący kanclerz Niemiec w epoce nowożytnej.

Wstępne wyniki dają centrolewicowej Partii Socjaldemokratycznej 25,7% głosów, konserwatyści Merkel uzyskali 24,1%. Na trzecim miejscu z ok. 15-procentowym poparciem znaleźli się Zieloni. Jeśli te wyniki się utrzymają, kandydat SPD Olaf Scholz, obecnie minister finansów w rządzie Merkel, podejmie próbę stworzenia rządu, co może być, z uwagi na niewielkie zwycięstwo, bardzo trudne, pisze Wall Street Journal.

- Obywatele zdecydowali o naszej wygranej i jest to nasz wielki sukces - mówił Scholz po ogłoszeniu wstępnych wyników. Tak wielu głosowało na SPD, ponieważ chcą zmiany rządu i chcą, aby następnym kanclerzem był Olaf Scholz. Objęcie przez niego tej funkcji zależy od zdolności stworzenia koalicji, której kształt określi program polityczny rządu.