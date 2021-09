Wybory w Niemczech 2021. Kto przyjdzie po kanclerz Angeli Merkel? Dlaczego niemiecka gospodarka traci na znaczeniu? [ANALIZA]

- Niemcy potrzebują gospodarczego „Neustart” - Nowego Startu - oceniają eksperci Euler Hermes i Allianz Research.

Dotychczasowa polityka Niemiec "biznes jak zwykle" z co najwyżej małymi, fragmentarycznymi reformami, już nie wystarczy. Nasi zachodni sąsiedzi pilnie potrzebują poważnej aktualizacji, albo nawet gruntownej modernizacji swojej polityki gospodarczej, aby z powodzeniem poradzić sobie z transformacją cyfrową, ekologiczną i demograficzną, a tym samym zachować swój dobrobyt.

Kto po kanclerz Angeli Merkel?

Niemcy czeka zmiana polityczna, ale nie zanosi się na gruntowną przebudowę. Po wyborach 26 września 2021 r. kanclerz Angela Merkel zostanie zastąpiona po 16 latach sprawowania władzy. Zmiana ta odbywa się w sytuacji politycznego rozdrobnienia, co prawdopodobnie doprowadzi do powstania pierwszej trójpartyjnej koalicji na poziomie federalnym i skomplikuje proces tworzenia rządu. Znaczne rozmycie agendy, niezbędne do osiągnięcia porozumienia między potencjalnie niełatwymi partnerami politycznymi, sugeruje, że w ciągu najbliższych czterech lat w niemieckiej polityce będzie więcej ewolucji niż rewolucji.