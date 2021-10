Wybory w Czechach 2021. Partia premiera Andreja Babiša ANO wygrywa, ale z niewielką przewagą. Koalicjant walczy o przekroczenie progu

Wybory w Czechach. Zakończyły się wybory do Izby Deputowanych. O godzinie 14.00 w sobotę zamknięto lokale wyborcze i rozpoczęło się liczenie głosów. Wyniki z pierwszego okręgu zostały opublikowane przez Czeski Urząd Statystyczny po około dwudziestu minutach.

Ostateczny efekt zacznie się pojawiać dopiero po kilku godzinach - późnym popołudniem lub wieczorem w sobotę.

Wyniki wyborów w Czechach (stan na godz. 16:30)

ANO - 28,96 proc.

SPOLU - 25,59 proc.

Koalicja Piratów i STAN, czyli ruchu Burmistrzowie i Niezależni - 14,38 proc.

SPD - 10,34 proc.

CSSD - 4,87 proc.

Szacunkowa frekwencja w tych wyborach wynosiła 64,39 proc.

Uprawnionych do głosowania w wyborach do Izby Deputowanych było 8,6 miliona obywateli Czech. Głosowanie odbywało się w piątek (14:00 - 22:00) i sobotę 08:00 - 14:00. W sumie startowały aż 22 partie. O mandat walczyło 5242 kandydatów. Do Izby Deputowanych dostanie się tylko dwustu z nich.