Wybory samorządowe 2018. Michał Dworczyk: W kampanii nie chcemy posługiwać się szablą, ale programem. Dowiedliśmy, że realizujemy obietnice

Rozmawiamy w Pana gabinecie w KPRM. Na szafce leżą dwie szable.

Jedna to szabla oficerska, wzór 21/22. Druga to wzór 17 - podoficerska, bardzo ciekawa.

Dlaczego ciekawa?

Bo w świecie kolekcjonerskim i muzeach rzadko spotykana. W dodatku ta podoficerska jest szablą bojową. Wykuto ją po to, by nią walczyć, a nie po to, by tylko ozdabiała mundur.

Czyli tą szablą być może usieczono jakiegoś Moskala w wojnie z Rosją 1919-1921?

Nie można tego wykluczyć. Klinga była wielokrotnie ostrzona, bez wątpienia tej szabli używano.

Dalej by można jej użyć?

Tak - aczkolwiek byłoby szkoda, bo w czasie fechtunku, a tym bardziej walki, to ona się zwyczajnie zużywa. A akurat ta, wyprodukowana przez firmę Arma, jest pięknym przykładem kunsztu polskich płatnerzy.

W niedzielę swoją szablę pokaże PiS na konwencji samorządowej. Co zobaczymy?

Kampania samorządowa nabiera tempa, jest więc czymś oczywistym, że PiS będzie coraz częściej na różne sposoby pokazywał swój program, przekonywał Polaków konkretami i merytoryką do swoich propozycji i zabiegał o ich głosy. Zwiększenie o 60 mld złotych wpływów budżetowych w ciągu niespełna trzech lat naszych rządów, uprawnia nas do tego, żeby powiedzieć Polakom, że jesteśmy wiarygodni i sprawni w rządzie, będziemy i w samorządzie.