Wybory prezydenckie w USA: Spokojna debata w Nashville. Trump i Biden dyskutowali o pandemii, klimacie i podatkach prezydenta [WIDEO]

Pewne jest, że obaj pokazali różne podejście do głównych wyzwań stojących przed narodem, tak w sprawach krajowych, jak i zagranicznych.

A na pytanie, kto wygrał pojedynek, odpowiedź jest prosta: Zależy kogo się o to zapyta!

- To minie - mówił Trump, zostając przy optymistycznej ocenie pandemii. To odchodzi, dodawał.

Zdaniem Trumpa, najgorsze problemy są w stanach z demokratycznymi gubernatorami, co utrudnia mu rządzenie krajem.

- Nie patrzę na to tak, jak on - stany niebieskie i stany czerwone – mówił Biden. To całe Stany Zjednoczone.