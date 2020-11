Wybory prezydenckie w USA [NA ŻYWO] Kandydują Donald Trump i Joe Biden. Kto zostanie 46. prezydentem Stanów Zjednoczonych?

•17:00

Wiadomo już, kto zwyciężył w wioskach Dixville Notch i Millsfield w stanie New Hampshire. Wyniki zostały tam tradycyjnie ogłoszone we wtorek tuż po północy. W pierwszej z nich wygrał Joe Biden, który zdobył... 5 głosów. Co istotne były to wszystkie możliwe do zdobycia głosy, bo w Dixville Notch mieszka kilkanaście osób. Ze zwycięstwa w Millsfield może z kolei cieszyć się Donald Trump, który zdobył 16 głosów na 21 możliwych.