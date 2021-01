Wybory prezydenckie w USA: jedenastu senatorów chce przełożenia o dziesięć dni głosowania nad zatwierdzeniem ich wyników

PLUS Gruzińska opozycja zdobyła mandaty, ale zbojkotowała obrady nowego parlamentu. "Widowiskowe protesty to koloryt gruzińskiej polityki"

Rozmowa z Marcinem Olejnikiem, niezależnym ekspertem do spraw Gruzji, wykładowcą na WNPiD UAM w Poznaniu. Między innymi o bojkocie przez opozycję obrad dopiero co wybranego parlamentu. - Widowiskowe protesty są wpisane w gruziński koloryt. Ale nie spotkałem do tej pory innego państwa, gdzie w demokratycznych wyborach, przy możliwości konkurowania, opozycja dobrowolnie rezygnowałaby ze zdobytych mandatów - komentuje Marcin Olejnik.