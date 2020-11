Wybory prezydenckie w USA 2020 [WYNIKI NA ŻYWO] Zacięta walka między Trumpem i Bidenem. Kto wygra w Wisconsin, Michigan i Pensylwanii?

Przemawia też wiceprezydent Mike Pence. "Dziękuję panu prezydentowi i ponad 60 mln Amerykanów, którzy oddali swe głosy na to, by prezydent Trump rządził kolejne cztery lata. Dziękuję, że pan panie prezydencie rozpoczął ten ruch, żeby uczynić Amerykę znów wielką. I wierzę, że będziemy to kontynuować" - mówi.

Szykowaliśmy się do wielkiego świętowania, wygrywaliśmy wszystko i nagle zostało to odwołane. Wyniki dzisiejszego wieczoru były fenomenalne i wszyscy byliśmy gotowi wyjść na ulice, by świętować coś, co było tak piękne, tak dobre, ten wynik w głosowaniu, ten sukces – mówi Trump. Wymienia kolejne stany, w których udało mu się zwyciężyć. CNN zauważa, że prezydent USA przemawia przed tłumem, a wielu zgromadzonych w Białym Domu ludzi nie ma na sobie maseczek ochronnych.

Dziękuję (za owację-red.). Chcę podziękować milionom Amerykanów za ogromne poparcie. To wielkie święto Amerykanów, którzy w tak ogromnej liczbie poszli do wyborów. Wygraliśmy piękny stan Ohio, Teksas. Wygramy w Georgii i w Karolinie Północnej. Jeśli patrzycie na Arizonę, to tam możemy wciąż wygrać. Wciąż jest wiele głosów do policzenia. Ale nawet jeśli nie wygramy, to nie musimy. Możemy wygrać w Pensylwanii, gdzie prowadzimy z bardzo dużą przewagą. Wygrywamy Michigan, Wisconsin, choć nie musimy. Bo wygraliśmy w Teksasie. Floryda to ogromne zwycięstwo. Byliśmy gotowi wygrać wybory i szczerze - wygraliśmy te wybory.