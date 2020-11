Wybory prezydenckie w USA 2020: Joe Biden i Donald Trump zakończyli kampanię. Kiedy poznamy wyniki? Być może dopiero za kilka tygodni

Prof. Bohdan Szklarski: Prezydent Duda się do Białego Domu dodzwoni. Tylko nie od razu

Gdyby nie pandemia, to Trump miałby wybory w kieszeni. Proszę popatrzeć, co się dzieje z amerykańską gospodarką. Jak błyskawicznie odbija, nawet przy pandemii. Gdyby sytuacja gospodarcza, taka, jaką mieliśmy w styczniu, była dzisiaj, to myślę, że Demokraci nie mieliby żadnych szans, żeby zwyciężyć z Trumpem – o prezydenckich wyborach w Stanach Zjednoczonych mówi prof. Bohdan Szklarski, amerykanista.