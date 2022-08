Wybory prezydenckie w Czechach 2018: Milos Zeman vs Jiri Drahos - trwa II tura. Wyniki powinny być znane w sobotę po południu. Kto wygra?

Czesi wybierają nowego prezydenta. Walka jest zacięta i wyrównana, przygląda się jej też Bruksela. Eurosceptyczny prezydent Milos Zeman walczy bowiem o reelekcję z kandydatem niezależnym, zwolennikiem członkostwa w Unii Europejskiej Jirzim Drahosem.

Czesi wybierają nowego prezydenta. Głosowanie rozpoczęło się w piątek rano (lokale wyborcze zamknięte zostaną tego dnia o 22) i potrwa jeszcze w sobotę od godziny 8 do 14. To już druga tura czeskich wyborów prezydenckich, styczniowe wybory nie zakończyły się bowiem oficjalnym rozstrzygnięciem. Jednak żaden z kandydatów – ani obecny prezydent Milos Zeman, ani były przewodniczący Czeskiej Akademii Nauki Jirzi Drahos (w pierwszy turze zdobyli oni kolejno 38,59 i 26,6 proc.) – nie wybija się zdecydowanie na prowadzenie. Wskazują na to przeprowadzane w tym tygodniu sondaże. W jednym z nich chęć oddania głosu na obecnego prezydenta zadeklarowało 47 proc., a na Drahosa – o zaledwie cztery procent mniej. CZYTAJ TEŻ | MILOS ZEMAN - SOCJALISTA, PIWOSZ, SWÓJ CHŁOP Wybory w Czechach są bacznie obserwowane przez Unię Europejską, a amerykański dziennik „Washington Post” stwierdził, że to najważniejsze głosowanie w tym kraju od 1989 r., czyli tak zwanej aksamitnej rewolucji w Czechosłowacji, która doprowadziła do obalenia komunistycznego systemu. Milos Zeman z lewicowej i nacjonalistycznej Partii Praw Obywateli, krytykowany przez część Czechów, za eurosceptyczne nastroje oraz rosyjskie i chińskie sympatie, zmierzy się bowiem z Jirzim Drahosem, kandydatem niezależnym, który ma proeuropejskie poglądy oraz jest uważany za zwolennika przyjmowania uchodźców.

"Zeman dziwką Putina". Półnaga aktywistka zakłóciła wybory w Czechach

"Washington Post" podkreśla również, że trzech kandydatów, którzy odpadli w pierwszej turze, zaapelowali do swoich zwolenników, aby oddali swój głos właśnie na Drahosa. ZOBACZ TEŻ | CZESI WYSZLI NA ULICE. DOMAGALI SIĘ REZYGNACJI PREZYDENTA I MINISTRA FINANSÓW [ZDJĘCIA] [WIDEO]

Tego, kto zostanie prezydentem Czech nie tylko nie rozstrzygają sondaże. Czescy komentatorzy podkreślają, że idą oni „łeb w łeb" również podczas telewizyjnych, intensywnych debat. Ostatnia czwartkowa debata, którą emitowała czeska telewizja publiczna, również nie miała zwycięzcy. Prezydent i były szef Czeskiej Akademii Nauk mieli jednak szansę na ostateczne zaprezentowanie swoich poglądów. Pytany o stosunek do powszechnego referendum, podobnego do tego dotyczącego Brexitu w Wielkiej Brytanii, Zeman stwierdził, że „obywatele powinni mieć prawo do wyrażenia własnego zdania". – Wielka Brytania to najlepszy przykład, że nie powinno się przeprowadzać powszechnych referendum – stwierdził z kolei Drahos. Politycy zostali również spytani o ewentualne wprowadzenie do Czech euro. – Jestem za, ale pod warunkiem, że czescy podatnicy nie będą musieli płacić greckich długów – stwierdził Zeman, a Drahos powiedział, że „trzeba zacząć dyskusję na ten temat i ją prowadzić".

Tego, kto zostanie prezydentem Czech nie tylko nie rozstrzygają sondaże. Czescy komentatorzy podkreślają, że idą oni „łeb w łeb” również podczas telewizyjnych, intensywnych debat. Ostatnia czwartkowa debata, którą emitowała czeska telewizja publiczna, również nie miała zwycięzcy. Prezydent i były szef Czeskiej Akademii Nauk mieli jednak szansę na ostateczne zaprezentowanie swoich poglądów. Pytany o stosunek do powszechnego referendum, podobnego do tego dotyczącego Brexitu w Wielkiej Brytanii, Zeman stwierdził, że „obywatele powinni mieć prawo do wyrażenia własnego zdania”. – Wielka Brytania to najlepszy przykład, że nie powinno się przeprowadzać powszechnych referendum – stwierdził z kolei Drahos. Politycy zostali również spytani o ewentualne wprowadzenie do Czech euro. – Jestem za, ale pod warunkiem, że czescy podatnicy nie będą musieli płacić greckich długów – stwierdził Zeman, a Drahos powiedział, że „trzeba zacząć dyskusję na ten temat i ją prowadzić”.