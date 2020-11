Wybory prezydenckie w 2020 roku kosztowały 304,5 mln zł. Ponad dwa razy więcej, niż w 2015 roku

Black Friday 2020: Ekspres ciśnieniowy w promocyjnej cenie! Sprawdź najlepsze okazje na Black Friday i wyposaż kuchnię

Black Friday 2020 zbliża się wielkimi krokami! To dobra okazja na to, aby w promocyjnej cenie nabyć m.in. sprzęt AGD. Marzysz o ekspresie ciśnieniowym do kawy, ale regularne ceny są dla Ciebie zbyt wysokie? Czarny piątek to dobra okazja na to, aby spełnić swoje marzenie, a przy okazji nie wydać wszystkich oszczędności. Opcji jest naprawdę wiele, z pewnością wybierzesz coś dla siebie. Zobacz najatrakcyjniejsze oferty i promocje na ekspresy ciśnieniowe z okazji Black Friday 2020.