Wybory po nowemu? PiS szykuje zmiany w kodeksie wyborczym

Zmiany miałby także obejmować zniesienie lub ograniczenie ciszy wyborczej. Miałoby to być wyjście naprzeciw postulatom zgłaszanym wielokrotnie przez PKW.

Z informacji „Dziennika Gazety Prawnej” wynika, że zdaniem parlamentarzystów partii rządzącej obecny kodeks „nie przystaje już do rzeczywistości i jest momentami niespójny”.

PiS zastanawia się także nad zwiększeniem limitów kampanijnych. Zdaniem autorów projektu obecne limity wydatków na kampanię są za małe, dlatego trzeba dążyć do ich urealnienia. Miałyby wynieść co najmniej dwa razy tyle, co obecnie. Rozważane jest wprowadzenie mechanizmu ich automatycznej indeksacji. Na przykład powiązanie ze średnią krajową.

Rozważa się także likwidację obligu podpisów dla partii, które są w Sejmie. Jak wskazuje dziennik ten pomysł, choć pojawia się w szeregach obozu władzy, budzi mieszane uczucia wśród niektórych działaczy. Ich zdaniem, zbieranie podpisów to często element prowadzenia kampanii wyborczej, co najlepiej ostatnio udowodnił komitet Rafała Trzaskowskiego.