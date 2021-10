Wybory nowych władz PO. Posłowie Sławomir Neumann i Zbigniew Konwiński komentują

– Mówiłem, że obie kandydatury były bardzo dobre i każda z nich miała inne zalety. Przypomnę, że sam Donald Tusk na spotkaniu mówił, że jeżeli wygra Mieczysław Struk, to on też otworzy szampana, bo to były dobre kandydatury. Ludzie głosują, mają jakiś pogląd, jak ma wyglądać regionalna Platforma Obywatelska i ma być ona – według nich – bardziej „samorządowa”, niż „polityczna” – powiedział.

Donalda Tuska poparło 97,4 proc. głosujących. Oddano na niego 11 474 głosy. Przeciw niemu głosowały 253 osoby. Partia ma około 40 tys. członków.

Sławomir Neumann pytany przez polskatimes.pl, czy 11 tys. osób głosujących, to wynik satysfakcjonujący odpowiedział, że „nie jest to wynik satysfakcjonujący, ale to ponad 11 tys. ludzi, którym chciało się przyjść zagłosować”.

– Frekwencja była wysoka, bo ponad 80 proc. To są ludzie aktywni, płacący składki, będący zaangażowani w prace Platformy Obywatelskiej. Członkostwo w PO jest różne. Część ludzi jest z nami sercem i myślą, ale nie do końca się angażuje. Natomiast, oczywiście, zawsze może i chcecie więcej, ale jesteśmy drugą kadencję w opozycji i – jak na partię opozycyjną – to jest niezły wynik. Chociaż nie należy z tego powodu wpadać w euforię, bo jest duży potencjał do nadrobienia. Te wybory pokazały, że że Platforma żyje, że jest dużą partią, ale chce się więcej – wyjaśnił polityk PO.