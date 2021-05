Wybory kopertowe. NIK składa zawiadomienie do prokuratury ws. premiera Mateusza Morawieckiego oraz ministrów Sasina, Kamińskiego i Dworczyka

Bogdan Skwarka, dyrektor Departamentu Administracji Publicznej NIK, który kierował kontrolą ws. wyborów kopertowych wyjaśniał: - Najwyższa Izba Kontroli w przypadku uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa ma obowiązek, nie zaś prawo, skierowania odpowiedniego zawiadomienia do organów ścigania.

- W związku z wynikami kontroli dotyczącej przygotowania i organizacji wyborów na prezydenta RP, wyznaczonych na 10 maja 2020 r., Najwyższa Izba Kontroli, mając na uwadze wagę stwierdzonych nieprawidłowości, kieruje do prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez premiera Mateusza Morawieckiego oraz ministra aktywów państwowych Jacka Sasina, szefa MSWiA Mariusza Kamińskiego oraz szefa KPRM Michała Dworczyka - poinformował na konferencji prasowej prezes NIK Marian Banaś.

- Stoimy na stanowisku, że premier Mateusz Morawiecki, wydając dwie decyzje administracyjne, działał bez podstawy prawnej - poinformował Łukasz Pawelski z wydziału prasowego NIK. Według ustaleń Najwyższej Izby Kontroli, nie istniały żadne przepisy, które by pozwalały na wydawanie przez premiera decyzji ws. organizacji wyborów, bo to należy do wyłącznej kompetencji Państwowej Komisji Wyborczej.

Łukasz Pawelski dodał, że premier dysponował negatywnymi opiniami zarówno Prokuratorii Generalnej, jak i departamentu prawnego KPRM.

Ustalenia NIK z 13 maja

- Najwyższa Izba Kontroli negatywnie oceniła proces przygotowania wyborów zarządzonych na 10 maja 2020 – oświadczył szef NIK Marian Banaś podczas konferencji prasowej 13 maja.