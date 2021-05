Wybory kopertowe. Będą kolejne zawiadomienia do prokuratury dla najważniejszych osób w państwie

Ponadto portal wyjaśnia, że premier Morawiecki swoją decyzją "nałożyły na Pocztę Polską i Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych obowiązek organizacji wyborów prezydenckich". W opinii Izby ma to oznaczać, że Morawiecki i Dworczyk działali w ten sposób na szkodę interesu publicznego i autorytetu władzy publicznej, ponieważ, jak wyjaśniono, decyzje naruszyły prawo.

Portal TVN 24 podaje, że w zawiadomieniu dotyczącym Morawieckiego i Dworczyka Izba zarzuca im "przekroczenie uprawnień przez podjęcie działań zmierzających do zorganizowania wyborów prezydenckich oraz wydanie przez premiera dwóch decyzji z 16 kwietnia 2020 roku bez właściwej podstawy prawnej, co kosztowało budżet państwa prawie 56,5 mln zł."- pisze portal. Jak dodano, za to przestępstwo, "opisane w artykule 231 kodeksu karnego, grozi do trzech lat więzienia".

W poniedziałek portal Onet poinformował, że zawiadomienia do prokuratury złożone przez NIK mają dotyczyć premiera Mateusza Morawieckiego, szefa KPRM Michała Dworczyka oraz ministra aktywów państwowych Jacka Sasina i szefa MSWiA Mariusza Kamińskiego.

Zgodnie z informacjami TVN24,z zawiadomienia ma wynikać, że "za obsługę prawną szefa rządu odpowiada kancelaria premiera kierowana przez Dworczyka". To do szefa KPRM miały trafiać projekty decyzji premiera powstałe w Ministerstwie Aktywów Państwowych. Wiceszef MAP miał poprosić szefa KPRM o przekazanie ich do zatwierdzenia Morawieckiemu- podaje portal.

Dworczyk miał otrzymać dwie ekspertyzy prawne- obie negatywne. Portal ustalił, że w zawiadomieniu do prokuratury, kontrolerzy NIK mieli zapytać szefa KPRM dlaczego ten "przekazał do podpisu premierowi decyzję, do której wydania nie było podstawy prawnej, jak wykazały ekspertyzy i czy przekazał szefowi rządu te krytyczne analizy". Izba miała nie otrzymać odpowiedzi na zadane pytania.