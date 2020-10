Wybory 50 i 100 lat temu. Jak głosowaliśmy? Tłumy w lokalach wyborczych - zobacz archiwalne zdjęcia z wyborów

Co za debiut Allegro! Cena za akcje wzrosła niebotycznie! To najwyżej wyceniana polska spółka na warszawskiej giełdzie [12.10.2020]

Grupa Allegro z Poznania, prowadząca m.in. największy portal sprzedaży internetowej w Polsce, zadebiutowała w poniedziałek rano na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. To jeden z największych debiutów w ostatnich latach, o czym świadczy m.in. gigantyczne zainteresowanie akcjami Allegro, które wyprzedały się na pniu. Po 10 minutach od otwarcia notowań dokonano obrotu akcjami Allegro o wartości niemal miliarda złotych, a kurs akcji poszybował o 51 proc. w górę do ponad 65 zł za akcję. Jeszcze lepiej było od samego rana we wtorek, kiedy to w pewnym momencie pojedyncza akcja kosztowała nawet 79 zł.