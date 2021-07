Wybór sukni ślubnej. Zobacz też buty ślubne, bieliznę pod suknię ślubną, welon oraz okrycia wierzchnie do sukni ślubnej

Suknie ślubne w stylu boho są w modzie od dłuższego czasu i utrzymują się w trendach, dzięki dużemu zainteresowaniu tego typu sukienkami. Koronkowe suknie ślubne to również nieśmiertelny trend, niezwykle delikatny i kobiecy. Suknia ślubna typu syrenka genialnie podkreśla kobiece kształty. Suknia ślubna księżniczka to typ sukienki, który chyba każdej z nas przychodzi pierwszy na myśl, gdy wyobrażamy sobie pannę młodą. Na popularności zyskują proste suknie ślubne, idealne dla kobiet ceniące minimalizm i prostotę. Krótkie suknie ślubne są odpowiednie dla odważnych panien młodych, które chcą pochwalić się długimi nogami.

Poszukując tej jedynej i niepowtarzalnej sukni ślubnej można zgubić się w gąszczu wielu krojów oraz styli. Dla jednych duże znaczenie przy wyborze sukni mają panujące aktualnie trendy, ale nie dla każdego to jest najistotniejsza kwestia. Najważniejsze jest odpowiednie dobranie kroju sukni ślubnej do własnej figury oraz stylu pasującego do naszej osobowości. Dopiero wtedy panna młoda będzie czułą się wyjątkowo i pięknie.

Suknia ślubna boho

Suknie ślubne w stylu boho to bardzo ciekawa propozycja. Styl boho zapewnia pewnego rodzaju swobodę i zabawę stylem. Kojarzą się z niezobowiązującym szykiem, który nawiązuje do idei wolności. Brzmi dziwnie? Nic bardziej mylnego. Ponieważ suknia ślubna ma być elegancka, projektanci tworzący suknie w stylu boho nie odchodzą od tej reguły. Jest to połączenie elegancji z wygodą, przewiewnością i zabawą stylem. Najważniejsze w takiej sukni jest to, by była ona stworzona z luźnych i przewiewnych materiałów, które zapewniają swobodę ruchów i dodają delikatności. Delikatnie przełamują bardzo elegancki styl, ale w dalszym ciągu są kobiece i szykowne. Często dekorowane są koronkami i perełkami. Do takiej sukni fantastycznie będzie pasował wianek zamiast welonu!