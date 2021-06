Wybór RPO w Sejmie. Kandydatka PiS z poparciem Kukiz’15

W ubiegłym tygodniu sejmowa komisja sprawiedliwości - której większość członków przynależy do partii rządzącej - pozytywnie zaopiniowała kandydaturę Lidii Staroń na urząd Rzecznika Praw Obywatelskich. Negatywną opinię uzyskała natomiast kandydatura prof. Marcina Wiącka.

Staroń z poparciem Kukiz’15

Prezes PiS Jarosław Kaczyński i lider Kukiz’15 Paweł Kukiz poinformowali w poniedziałek, że zostało zawarte porozumienie programowe pomiędzy tymi dwoma ugrupowania. - Porozumienie zakłada, iż my poprzemy szereg ustaw ważnych dla programu Kukiz'15 (...), a nasi koledzy będą wspierać Polski Ład i będą wspierać to wszystko, co jest potrzebne, żeby ten układ polityczny, który jest dziś w polskim parlamencie, trwał - przekazał Jarosław Kaczyński.