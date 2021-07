Wybór nowego Rzecznika Praw Obywatelskich. Sejmowa komisja sprawiedliwości i praw człowieka zaopiniuje kandydaturę prof. Wiącka

W tym tygodniu podczas obrad dwudniowych obrad Sejmu przewidziany jest wybór Rzecznika Praw Obywatelskich. Zgodnie ze wstępnym harmonogramem, do którego dotarł PAP, głosowanie odbędzie się drugiego dnia posiedzenia, czyli w czwartek, w popołudniowym bloku głosowań.

Jednak wcześniej, bo we wtorek o godzinie 15:00 sejmowa komisja sprawiedliwości i praw człowieka zbierze się, by zaopiniować kandydaturę profesora Marcina Wiącka. Jest to jedyny zgłoszony kandydat, którego poparły wszystkie partie.

Szef sejmowej komisji sprawiedliwości Marek Ast przekazał PAP, że „cała procedura wyboru Rzecznika w końcu znajdzie szczęśliwy finał”.

Dodał, że nie spodziewa się żadnej niespodzianki i kandydatura Wiącka dostanie pozytywną opinię komisji, a w czwartek zostanie powołany przez Sejm na urząd RPO. - Myślę, że w tej sytuacji również w Senacie nie powinno być problemu – ocenił Ast.