Wulgarny wpis Kurdej-Szatan. Internauci chcą rezygnować z usług sieci Play

Po wulgarnym i emocjonalnym wpisie Barbary Kurdej-Szatan na Instagramie internauci wciąż domagają się zakończenia jej współpracy z siecią komórkową Play. Znana aktorka w swoim komentarzu z zeszłego tygodnia nazwała Straż Graniczną "mordercami".

KU**A !!!!!!!!!! Ku**aaaaa !!!!!!!!!!!!!!!! Co tam się dzieje !!!!!!!! To jest ku**a „straż graniczna” ????? „Straż” ?????????? To są maszyny bez serca bez mózgu bez NICZEGO !!!Maszyny ślepo wykonujące rozkazy !!!!! Ku**a !!!!!! Jak tak można !!!!!!! Boli mnie serce boli mnie cała klatka piersiowa trzęsę się i ryczę !!!!!!! Mordercy !!!!! Chcecie takiego rządu wciąż ????? Który zezwala na takie rzeczy wręcz rozkazuje tak się zachowywać ??????? Ku**aaaaaaaaa !!!!!!!!