WTA Wuhan. Radwańska wygrała z upałem i Görges, 500. zwycięstwo Polki w karierze

Emocji w tym meczu nie zabrakło, bo Julia Görges to niewygodna rywalka dla Agnieszki Radwańskiej. Mocno serwująca i bijąca z głębi kortu Niemka potrafiła w przeszłości sprawić naszej tenisistce problemy. Tu wystarczy przypomnieć turniej olimpijski w Londynie, w 2012 roku.

Radwańska przyjechała do stolicy Anglii jako świeżo upieczona finalistka Wimbledonu. Wszyscy spodziewali w związku z tym medalu, bo przecież tenisiści mieli rywalizować na tym samym obiekcie i nawierzchni. Tymczasem to właśnie Görges wyrzuciła krakowiankę z turnieju. W dodatku już w pierwszej rundzie, co uznano za wielką niespodziankę. W dodatku pełni zasłużenie, bo zagrała tamtego dnia fantastyczny mecz. Ich jedyne tegoroczne spotkanie (latem w Cincinnati) również wygrała Niemka.

We wtorek w Wuhan również sprawiła Radwańskiej sporo problemów. W pierwszym secie zmagające się nie tylko ze sobą, ale ze straszliwym upałem, zawodniczki pewnie wygrywały swoje gemy serwisowe, a pierwsze break pointy (obronione) oglądaliśmy dopiero w siódmym gemie.