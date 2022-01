"Wszystko zależy od naszych zachowań". Prof. Gut o rekordowych zakażeniach koronawirusem

- Zakażenia są zależne od naszych zachowań. Przebieg zakażenia jest zależny od tego, jak się przygotowaliśmy, czy się zaszczepiliśmy - mówi prof. Gut. - Musimy zachowywać się tak, jakby wokół czaiło się niebezpieczeństwo, czyli musimy uważać. Utrzymywać dystans, stosować środki ochrony osobistej, myć ręce - przypomina naukowiec.

Prof. Gut podkreśla, że najważniejszym współczynnikiem, który pokazuje, co się dzieje obecnie w pandemii jest odsetek dodatnich wyników. - Jeśli odsetek pozytywnych wyników mieści się w granicach 5-10 proc., to wówczas możemy spoglądać na liczbę osób chorych na COVID-19 - tłumaczy badacz. - Jeśli odsetek pozytywnych wyników testów przekracza 20 proc. to albo część osób nie robi badań albo robi badania, ale w domu i nie zgłasza wyników dodatnich - dodaje.