Wszystko co musisz wiedzieć o PGNiG Superlidze przed startem sezonu 2021/22

Starcie młodej krwi na otwarcie sezonu

Pierwszy gwizdek usłyszymy już w piątek, 3 września o godzinie 18:00. Naprzeciw siebie stanie drużyna Gwardii Opole i Chrobrego Głogów. Będzie to starcie ekip, które w nadchodzącym sezonie stawiają na młodzież. Gwardia Opole kontynuuje obraną kilka lat temu strategię ogrywania zdolnych i rokujących piłkarzy. I to z sukcesami – Gwardia rok w rok zajmuje miejsca w czołówce rozgrywek. To drużyna posiadająca obecnie jeden z najmłodszych składów w całej PGNiG Superlidze. Wystarczy spojrzeć na ich najnowsze transfery: gwardzistów wzmocnił 18-letni bramkarz Jakub Ałaj oraz o rok starszy rozgrywający Szymon Bączek. Obaj zawodnicy grali wcześniej w drużynie SMS Kielce.

Zmiana pokoleniowa w Chrobrym Głogów jest widoczna gołym okiem. Drużynę w przerwie od rozgrywek opuściło aż 7 zawodników. Wśród nich są takie ikony głogowskiego klubu jak Krzysztof Tylutki, Kamil Sadowski czy Adam Babicz. W drugą stronę, do klubu przyszli zawodnicy młodsi. To Wojciech Matuszczak z Sandry Spa Pogoni Szczecin oraz Anton Otrezow – jeden z najlepszych strzelców ligi rosyjskiej. Witalij Nat, trener Chrobrego Głogów, śmiało wprowadza swoją wizję drużyny. Jak sam mówi: „To nie rewolucja, ale wymiana pokoleniowa, która musiała kiedyś nastąpić”.