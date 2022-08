„Wszystkie pieniądze świata” bez Kevina Spaceya. Ale też błyszczą

Ridley Scott miał w swojej reżyserskiej karierze wzloty i upadki, ale jego pozycja w świecie filmu jest już tak mocna, że z niecierpliwością czeka się na jego każdy film. W końcu można wybaczyć „Dobry rok” czy „Exodus: Bogowie i królowie” człowiekowi, który dał nam „Gladiatora”, „Obcego”, „Łowcę androidów” czy „Thelmę i Louise”. W przypadku jego najnowszej produkcji „Wszystkie pieniądze świata”, która wchodzi do polskich kin już 26 stycznia, na to oczekiwanie wpłynęło jeszcze coś więcej niż słynne nazwisko brytyjskiego reżysera: afera seksualna w Hollywood. Mimo że czymś bardzo niewłaściwym byłoby stwierdzenie, że skandal, który wstrząsnął Fabryką Snów, pomógł Scottowi w promocji filmu, to nie sposób nie zauważyć, że oskarżenia pod adresem Kevina Spaceya podgrzały atmosferę dookoła „Wszystkich pieniędzy świata” do czerwoności i sprawiły, że nagle każdy chce ten film zobaczyć.