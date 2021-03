Wszystkie finanse Daniela Obajtka. Dziennikarze z dostępem do dokumentów

We wtorek w siedzibie kancelarii prawnej Kopeć & Zaborowski przedstawiciele mediów mieli okazję zapoznać się z pełną dokumentacją dotyczącą zarobków i wydatków Daniela Obajtka.

Dziennikarze zostali zaproszeni do siedziby kancelarii przy ulicy Hożej w Warszawie w kilku turach. Wszyscy otrzymywali po dwa zielone segregatory z zestawem dokumentów dotyczących finansów Daniela Obajtka odkąd został on członkiem rady gminnej w Pcimiu, a także z wcześniejszymi kopiami darowizn, które dostawał w latach 1998 – 2002. Łącznie było ich dziewięć, a ich kwoty wynosiły od kilku do maksymalnie 30 tysięcy złotych, czyli łącznie prawie 100 tysięcy złotych. Reporterzy nie mieli możliwości robienia zdjęć poszczególnym pismom urzędowym – zawierały one dane osobowe, m.in. numery serii i numery dowodów osobistych, pesel, czy NIP. Redakcje miały jednak do nich pełny wgląd. - Przypomnę, że żaden z prezesów spółek z udziałem skarbu państwa nie pokazywał mediom wszystkich swoich zeznań podatkowych, oświadczeń majątkowych, umów pożyczek oraz kredytów. To sytuacja bez precedensu – mówił w rozmowie z polskatimes.pl mecenas Maciej Zaborowski, przedstawiciel Daniela Obajtka.

W zestawieniu istotnie znalazł się wykaz pożyczek zaciągniętych przez obecnego prezesa Orlenu. Ostatnia z pięciu z nich zawarta poprzez umowę z lipca 2020 roku opiewa na sumę 800 tysięcy złotych, której spłata w ratach wynoszących po kilkanaście złotych zaczęła się od razu, co według porozumienia z bankiem pozwoli na regulację całości zobowiązania do końca 2025 roku. Uwagę może zwracać spora liczba nieruchomości nabywanych na przestrzeni lat. Jeszcze jako radny gminy Pcim Daniel Obajtek wykazywał w oświadczeniach majątkowych dom o powierzchni 270 metrów kwadratowych i wartości 400 tysięcy złotych. W 2010 roku do majątku zostało dodane także mieszkanie o powierzchni 120 metrów kwadratowych i wyceniane na 200 tysięcy złotych.

Rok później w oświadczeniu pojawił się kolejny dom – tym razem o powierzchni 160 metrów kwadratowych i wartości 550 tysięcy złotych. Przez cały wspomniany okres Obajtek jeździł Alfą Romeo z rocznika 2005 wycenianej pierwotnie na 25 tysięcy złotych.

- Chcemy, żeby opinia publiczna za pośrednictwem mediów, które mogły zapoznać się z dokumentami, mogła przekonać się, że wpływy na konto Daniela Obajtka na przestrzeni ostatnich 20 lat są wyższe niż wydatki – tłumaczył mec. Zaborowski. - To obalenie jednego z podstawowych zarzutów, że pana Obajtka nie było stać na zakup niektórych nieruchomości. Każdy ma prawo inwestować w to, co chce. Nieruchomości to bardzo dobra lokata jeśli ktoś ma odpowiednie środki. – dodawał. Kolejne inwestycje w nieruchomości Daniel Obajtek rozpoczął jeszcze przed objęciem fotela prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W oświadczeniu z 2015 roku zgłosił rozpoczęcie budowy domu o powierzchni 300 metrów kwadratowych w Łężkowicach. W tym samym dokumencie pojawiają się też inne działki – dwie w Piwnicznej - Kosarzyskach, jedna w Kopalinie oraz kolejna w Choczewie wraz z domem wartym 450 tysięcy złotych. Oprócz nich Obajtek do dziś nabył także nieruchomości m.in. na Mazurach (Antonówka i Szymanówka), w Borkowie, Lanckoronie, Łebie, Stróżach, Myślenicach i Warszawie.

Ostatnia inwestycja to mieszkanie o powierzchni 187 metrów kwadratowych zakupione w stolicy za 1,3 mln złotych. Stosunkowo niska cena za metr wzbudziła sporo kontrowersji, ale jak zapewniają prawnicy Daniel Obajtek nie ma nic do ukrycia. - Należy skonfrontować prawdę z zarzutami, ponieważ do tej pory dziennikarze ferowali bardzo daleko idące wyroki. Większość z nich jest nieprawdziwa, to mieszanka rzeczywistych okoliczności oraz półprawd, czy wręcz kłamstw. – przekonuje mec. Maciej Zaborowski.

Zainteresowanie mogą budzić oszczędności Daniela Obajtka. W latach 2014-2016 wynosiły one odpowiednio 5, 90 i wreszcie 470 tysięcy złotych. Co ciekawe w oświadczeniu majątkowym określającym stan na dzień 31.12 2017 roku można znaleźć informację z dochodach pochodzących z aż czterech spółek należących do skarbu państwa – Lotosu (ok. 230 tysięcy złotych), Dalmoru (ok. 44 tysiące złotych), ARiMR (ok. 138 tysięcy złotych) oraz Energi (ok. 610 tysięcy złotych) co oznacza, że w roczna suma zarobków przekroczyła milion złotych.

Według wypowiedzi sprzed kilku dni, prezes Orlen skierował od Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz Prokuratury Krajowej wnioski o weryfikację swoich oświadczeń majątkowych.

- Wszystkie materiały kontrolne i pokontrolne w CBA mają charakter niejawny, więc nie wiemy czym dysponują służby. Jeśli funkcjonariusze chcą mieć dostęp do PIT-u, to występują bezpośrednio do urzędu skarbowego. Zakładam, że w 99% są to te same materiały. Brakujące dostarczymy na każde wezwanie. – deklaruje Maciej Zaborowski. Zgodnie z materiałami prasowymi dostarczonymi dziennikarzom we wtorek, w latach 2016-2020 Daniel Obajtek miał zarobić i pożyczyć łącznie 6 milionów 489 tysięcy złotych, z czego na inwestycje w nieruchomości miał przeznaczyć 4 miliony 436 tysięcy.

Lockdown możliwy od niedzieli