Wszystkich Świętych. Sondaż: Ilu Polaków odwiedzi groby poza miejscem zamieszkania? Leszek Rudziński

Jedyne co trzeci Polak zamierza w tym roku wyjechać poza miejsce zamieszkania, by odwiedzić rodzinne groby 1 listopada - wynika z sondażu IBRiS dla Radia ZET. Co siódmy ankietowany nie wybierze się wcale na cmentarz.