Wszystkich Świętych 2020. Warszawiacy zaczęli już odwiedzać stołeczne cmentarze. Linie cmentarne rozpoczęły kursowanie

Przypomnijmy, że Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie w okresie przed i 1 listopada wydłuży godziny otwarcia nekropolii, którymi administruje. Osoby, których bliscy spoczywają na cmentarzu Północnym, Południowym lub Wojskowym na Powązkach, będą mieć więcej czasu na odwiedzenie ich grobów. Od 24 października do 3 listopada cmentarze będą otwarte od godziny 6:00 do 20:00. Natomiast 1 listopada, cmentarze będą otwarte do ostatniej osoby odwiedzającej, czyli do późnych godzin nocnych.

Zbliża się Dzień Wszystkich Świętych. Co roku stołeczne cmentarze odwiedzają tłumy ludzi. Z racji trwającej pandemii koronawirusa, miasto wydłużyło godziny otwarcia cmentarzy. Po Warszawie kursują już specjalne linie autobusowe C40, które w tym roku wyjechały na ulice wcześniej, aby rozładować tłumy. Czy mieszkańcy stolicy rozpoczęli odwiedzanie grobów najbliższych? Sprawdziliśmy, jak w niedzielne popołudnie (17.20.2020 r.) wyglądała sytuacja na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie. Póki co nie ma tłumów, chociaż odwiedzających jest więcej niż zazwyczaj.

Autobusy pierwszej linii cmentarnej C40 rozpoczęły kursowanie w sobotę 17 października i do 30 października będą jeździły co 10 minut na trasie:

C11: BRÓDNO-PODGRODZIE – Chodecka – Matki Teresy z Kalkuty – św. Wincentego – Starzyńskiego – most Gdański – Słomińskiego – rondo Zgrupowania AK „Radosław” – Okopowa – Powązkowska – POWĄZKI-CM. WOJSKOWY.

C1: ANNOPOL – Annopol – Rembielińska – Matki Teresy z Kalkuty – Odrowąża – Starzyńskiego – most Gdański – Słomińskiego – rondo Zgrupowania AK „Radosław” – Okopowa – al. Solidarności – Wolska – CM. WOLSKI.

W kolejnych dniach - od poniedziałku 26 do piątku 30 października, będą kursowały autobusy linii C09 (co pięć minut), C11 (co 10 minut), C40 (co 10 minut), jak również linii 409 i 500 (co 10 minut).

Czy cmentarze będą zamknięte na Wszystkich Świętych?

Czy w związku z rosnącą liczbą zakażeń korownairusem zapadnie decyzja o zamknięciu cmentarzy? - Na pewno będziemy to analizować, ale myślę, że do takiej sytuacji nie dojdzie - powiedział w programie "Graffiti" w Polsat News wiceminister zdrowia Waldemar Kraska pytany, czy rząd zamknie cmentarze na Wszystkich Świętych. Jednocześnie minister zaapelował jednak, by odwiedziny na cmentarzach rozłożyć w czasie, na tydzień przed i po święcie.