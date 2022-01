Wszołek wróci do Legii? Polak może zostać wypożyczony

Paweł Wszołek opuścił Legię latem zeszłego roku. Polakowi nie udało się uzgodnić warunków kontraktu z mistrzem Polski i podpisał umowę z Unionem Berlin. W Niemczech 29-latek się totalnie nie sprawdził. W całej rundzie jesiennej zagrał zaledwie 17 minut i to w meczu Pucharu Niemiec z SV Waldhof Mannheim, gdzie wszedł w dogrywce.

Wygląda na to, że Wszołek potrzebuje Legii do odbudowy, a klub chętnie go przygarnie w obecnej sytuacji. Według portalu "meczyki.pl" trwają negocjacje w sprawie wypożyczenia.

Wszołek dołączył do Legii w 2019 roku na zasadzie wolnego transferu z angielskiego Queens Park Rangers. W warszawskiego klubu rozegrał 59 meczów, strzelił 12 goli i dołożył 12 asyst.