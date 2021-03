Wszechtronny śmigłowiec H225M Airbus Helicopters dołączył do sił powietrznych Singapuru i służby ratowniczych Japonii.

Sprawdzony w walce, wszechstronny śmigłowiec H225M używany przez Brazylię, Francję, Indonezję, Malezję, Meksyk, Tajlandię i Kuwejt do najbardziej wymagających misji dołączył do sił powietrznych Singapuru.

Firma Airbus Helicopters podpisała kontrakt z resortem obrony Singapuru na zakup średnich śmigłowców transportowych H225M w 2016 r.

Gratulując Singapurczykom odebrania maszyny, prezes Airbus Helicopters Bruno Even powiedział: „Jesteśmy bardzo zadowoleni i cieszymy się z tego wydarzenia razem z siłami powietrznymi Singapuru (RSAF). Dostawa H225M jest wyjątkowo ważna, ponieważ pokonano wyzwania związane z pandemią COVID-19 w 2020 r. i zapewniliśmy bezproblemowe przekazanie śmigłowca”.

RSAF są partnerem Airbusa od czasu, gdy wdrożyły do służby ponad 50 lat temu pierwszy śmigłowiec Aerospatiale SA316B Alouette III. Doceniamy zaufanie, jakim Singapur obdarzył nasze wiropłaty, dodał prezes Even.

Oczekuje się, że singapurska flota H225M będzie wykonywać różne zadania, w tym poszukiwawczo-ratownicze, ewakuacji lotniczo-medycznej i pomocy humanitarnej ofiarom katastrof naturalnych. Obecnie na świecie użytkowane są 104 maszyny H225M.