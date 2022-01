Wstrząsające dane GUS dot. zgonów. Tak źle nie było od dawna

Według danych opublikowanych w poniedziałek przez GUS, na 270,7 tysięcy zgonów w pierwszym półroczu 2021 roku aż 21 proc. stanowiły zgony spowodowane koronawirusem. Oznacza to, że takich zgonów było o 55,3 proc. więcej niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Najwięcej zgonów covidowych odnotowano w marcu, kwietniu i maju.

Śmierć spowodowana koronawirusem w zdecydowanej większości przypadków dotyczyła osób starszych. Ponad 90 proc. zgonów covidowych dotyczyło grupy wiekowej 60+.

To jednak nie COVID-19 był najczęstszą przyczyną zgonów w tym okresie. Częściej Polacy umierali na choroby układu krążenia. Z tego powodu odeszło 92,8 tys. osób. W porównaniu do danych z poprzedniego roku, to o 9,7 proc. więcej.

W pierwszych sześciu miesiącach 2021 roku spadła liczna zgonów będących następstwem chorób nowotworowych. Dotychczasowa druga najczęstsza przyczyna śmierci Polaków spadła na miejsce trzecie. Odnotowano ich w tym okresie 47,1 tys., co oznacza spadek o 6 proc.

Dane z raportu Głównego Urzędu Statystycznego wykazują, że łączna liczna zgonów wzrosła w stosunku do pierwszego półrocza 2020 roku o 62,1 tys.