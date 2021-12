Wstrząs w kopalni Bielszowice. Trwa akcja ratunkowa

Z informacji przekazanej na Twitterze przez dziennikarkę Radia ZET wynika, że do wstrząsu doszło o godzinie 8.52, 780 metrów pod ziemią, w pokładzie 504. Miał on miejsce w tzw. ruchu Bielszowice, a więc części kopalni Ruda należącej do Polskiej Grupy Górniczej. Jego magnituda wyniosła około 2,5.

Po wstrząsie utracono kontakt z dwoma ślusarzami, pracującymi w tym czasie pod ziemią.

Na miejscu trwa akcja ratunkowa, w której bierze udział 20 ratowników. Powiadomiona została też Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego.