Wspomnienie: Niezwykły zakonnik, o. Alojzy Kosobucki, święty z Podola

W tych słowach i we łzach biskupich nie było nic nadzwyczajnego, nic co by zdziwiło licznie zebrany lud boży i przedstawicieli rządowej delegacji z Polski. W świątyni nie było chyba nikogo, kto nie odczuwałby straty, pustki i bólu po śmierci o. Alojzego - fenomenu kapłaństwa i polskiego patriotyzmu. Ten niezwykłej skromności kapłan urodził się 18 października 1969 r. w Szepietówce. Chrzest wraz z siostrą bliźniaczką Lilią przyjął 6 listopada tegoż roku w miejscowej cerkwi prawosławnej. Do oddalonego o 35 km kościoła rzymskokatolickiego w Połonnym, będącym „Mekką” zarówno dla zazbruczańskich katolików, jak i Polaków wywiezionych do Kazachstanu w 1936 r. o. Alojzy zaczyna jeździć już w szkole podstawowej.

„Czasami z Szepietówki pociągiem do kościoła jechało nas z osiemdziesiąt osób. Zbieraliśmy wtedy po parę rubli do czapki dla konduktora i nie kupowaliśmy biletów” - wspominał po latach kapłan, a jego uśmiechowi towarzyszyło delikatne zawstydzenie połączone z urwisowatym poczuciem spłatanego figla „czerwonemu cesarzowi”. W Połonnem mały Lonia (Alojzy to jego imię zakonne) przystępuje do pierwszej komunii świętej. Regularne przyjmowanie sakramentów, świadectwo wiary mamy i bliskich pogłębia jego relację z Bogiem. W sercu i głowie pojawiają się pierwsze drgnienia i myśli o kapłaństwie. Na jednej z homilii słyszy, że liczba kapłanów w ZSRR w stosunku do lat przedwojennych zmniejszyła się parokrotnie. „To mnie zaniepokoiło, poczułem wtedy jakieś wezwanie - jeżeli nie ty, to kto pójdzie ich zastąpić” - wyzna już jako kleryk podczas ŚDM na Jasnej Górze w 1991 r.