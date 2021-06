Współpracownik Donalda Tuska trafi do aresztu? Poseł PiS informuje o decyzji Sądu Apelacyjnego w Warszawie w sprawie Sławomira Nowaka

Jak podaje portal TVN24.pl sędzia, która rozpoznawała zażalenia prokuratury, Dorota Radlińska, 19 maja złożyła wniosek o wyłączenie jej od rozpoznawania tej sprawy.

- Powodem było to, że jest ona jedynym sędzią w sądzie apelacyjnym, który sądził wcześniej Nowaka za zatajenie w pięciu oświadczeniach majątkowych zegarka wartego ponad 20 tysięcy złotych. W 2014 roku Nowak został przez Radlińską skazany na 20 tysięcy złotych grzywny. Rok później sąd odwoławczy warunkowo odstąpił od wykonania kary. We wniosku sędzia napisała, że składa go "dla dobra wymiaru sprawiedliwości", ponieważ w przestrzeni publicznej pojawiły się wątpliwości, co do bezstronności przydzielenia sprawy Nowaka akurat jej, ale wniosek został odrzucony.