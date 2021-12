Współpraca Kukiz'15 z PiS, jeśli Mejza utrzyma stanowisko? Jarosław Sachajko komentuje Lidia Lemaniak

17.11.2021 warszawa 42. posiedzenie sejmu n/z jaroslaw sachajkofot. adam jankowski / polska press Adam Jankowski

– To, co mówił wczoraj Mejza, to tak jakby szantażowanie rządu, bo tak można interpretować mówienie o tym, że od niego zależy cały rząd. Albo pan Mejza nie umie liczyć, albo wie coś więcej, ale jeśli wie coś więcej, to niech to też nam powie – powiedział, komentując środową konferencję Łukasza Mejzy, poseł Kukiz'15, Jarosław Sachajko.