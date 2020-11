Wspólne oświadczenie premierów Polski i Węgier. "Nie zawahamy się użyć weta"

- Prawo weta jest zapisane w traktatach. Każde z państw członkowskich ma prawo do jego wykorzystania. Musimy dbać o spójność Unii Europejskiej. Jeśli będzie taka potrzeba, nie zawahamy się użyć weta. Dla dobra Polski, Węgier i całej Unii - mówił premier Mateusz Morawiecki na wspólnej konferencji prasowej z premierem Wiktorem Orbanem w Budapeszcie.

- Rozmawialiśmy o bardzo ważnych sprawach, chodzi o suwerenność i niezależność naszych ojczyzn. Na szczycie lipcowym mieliśmy jedną z najdłuższych i najostrzejszych dyskusji w historii Unii Europejskiej. Daliśmy sobie i prezydencji niemieckiej szansę, by do końca obecnego roku spróbować znaleźć spójność między podejściem różnych państw członkowskich do budżetu Unii Europejskiej i różnych regulacji prawnych. Nie udało się stworzyć takiej spójności. W tej chwili chcą połączyć budżet ze sprawami praworządności ze strony ideologicznej, a nie faktycznej - powiedział Wiktor Orban. Mogłem poznać stanowisko strony polskiej i na tej podstawie stworzyliśmy tekst wspólnego oświadczenia, które obaj podpisaliśmy. Jednoczymy nasze interesy i argumenty w tej dyskusji. Węgry nie przyjmą żadnych propozycji, które byłyby nie do przyjęcia dla Polski. Znowu będziemy walczyć razem. Presja dużych państw i mediów malują takie obrazy, jakby weto węgierskie było czymś niepoprawnym. Zaznaczam, że weto jest prawnie usankcjonowanym narzędziem. Traktat Unii Europejskiej daje nam to prawo. Można korzystać z weta, jeśli kraj uważa, że jego fundamentalne interesy byłyby naruszone. To jest nie tylko nasze prawo i możliwość, ale praktyczny obowiązek. Jeśli jakaś decyzja narusza interes Węgrów, to ja muszę temu przeciwdziałać - mówił premier Węgier.

- Obecna propozycja nie mówi o tym, że rządzić ma prawo, tylko dąży do utworzenia panowania większości - dodał. Morawiecki: Weto będzie konieczne, jeśli nie będzie zmian w propozycji - Ten kryzys epidemiczny, z którym mamy do czynienia jest wyjątkowej natury. Ponieważ ma takie groźne implikacje, to w lipcu postanowiliśmy zaaplikować specjalne instrumenty, większy budżet, by pomóc krajom w szczególności poturbowanym gospodarczo. Dyskusje były długie, zakończyły się sukcesem Polski, Węgier, ale też sukcesem całej Europy - zaczął swoje wystąpienie premier Mateusz Morawiecki.

- To było w lipcu. Dzisiaj jednak stajemy wobec nowego wyzwania. Nowego mechanizmu, który poprzez motywowane politycznie decyzje może doprowadzić i niechybanie doprowadziłby do rozczłonkowania i rozpadu UE. Ty mechanizmem jest arbitralnie interpretowane rozporządzenie, dotyczące praworządności. To jest niezwykle niebezpieczne dla spójności całej Europy - stwierdził szef polskiego rządu.

- Prawo wtórne nie może omijać prawa pierwotnego. To tak, jakby nad konstytucją polską postawić jakąś ustawę czy rozporządzenie. Tego nasz porządek prawny nie przewiduje. Prezydencja niemiecka nie dostosowała się do zapisów uzgodnień z lipca. Prawo weta jest zapisane w traktatach. Każde z państw członkowskich ma prawo do jego wykorzystania. Musimy dbać o spójność Unii Europejskiej. Jeśli będzie taka potrzeba, nie zawahamy się użyć weta. Dla dobra Polski, Węgier i całej Unii - dodał.

